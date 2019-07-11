"У нас и Украины подобные проблемы из-за России"

41-летний японец приехал воевать в Украину. Служит в Грузинском легионе. Имя не разглашает и просит не показывать внешность. Назвал только позывной - "T-77".

Мужчина имеет высшее техническое образование, до войны работал инженером-механиком в гражданской авиации.

Почему не разглашаете имя?

- Потому что гражданам Японии запрещено участвовать в вооруженных конфликтах.

Это запрещено законом?

- Да, японская Конституция запрещает стране иметь свою армию и участвовать в военных конфликтах. В Японии есть вооруженные силы, но их создали только для целей самообороны в случае внешней агрессии. Их так и называют - Силы самообороны Японии. То есть у нас есть вооруженные силы, но воевать мы не имеем права и возможности. Также нельзя принимать участие в военных конфликтах в других странах.

То есть ваши солдаты служат в армии, но не воюют?

- Именно так. (В Конституции Японии юридически закреплен отказ страны от участия в военных конфликтах. – ГПУ.)

Какое наказание за нарушение этого закона?

- Наказания нет. Просто не хочу, чтобы это навредило близким, чтобы у них возникли проблемы из-за меня.

Почему вы приехали в Украину, несмотря на запрет?

- Воевать с Россией и помочь Украине.

Есть личные причины воевать?

- Да, в Японии и Украине подобные ситуации и отношения с Россией. Россия отобрала у нас Курильские острова. В Японии одна из главных проблем - нехватка территории. Мы строим острова из мусора и делаем многоэтажные автобаны, у нас не хватает земли. Отвоевать эти земли пока не имеем возможности. И я могу воевать за них здесь.

Что вы знали об Украине, когда жили в Японии?

- Как бывший авиатор, я знал о заводе "Антонова". А также слышал о красоте украинских женщин.

Вы женаты?

- Был. Уже нет.

Ваша семья поддержала решение воевать в Украине?

- Сначала родные были против. Но смирились и даже прислали финансовую помощь мне и легиону. И им было трудно это принять.

Что удивило и, может, стало культурным шоком в Украине?

- Удивил контраст между уровнем зарплат украинцев и тем, что вижу на улицах огромное количество дорогих авто. Мне не понятно, как средняя зарплата может быть 400 долларов (10,2 тыс. грн. - ГПУ) в месяц, а машины по 70 тысяч долларов (1,7 млн грн. - ГПУ), или огромные имения за городом. Японцы, имея гораздо большие зарплаты, работают годами, почти круглосуточно, чтобы купить машину или жилье.

Еще удивили проценты в банках, у нас это 2-3 процента, а здесь - 22. Сфера социального обеспечения немного шокировала. Я имел опыт работы социального работника и поэтому могу сравнивать уровень социальной защиты. В Украине он ужасен. Ну и уровень обеспечения армии тоже контрастирует с японским.

Какую зарплату получает рядовой солдат японской армии?

- В эквиваленте - более 2 тысяч долларов (51 тыс. грн. - ГПУ).

Почему, по вашему мнению, Япония так быстро развивается, а Украина до сих пор отстает в развитии во многих аспектах?

- Если говорить об экономике, то после Второй мировой войны, когда Япония капитулировала и была почти уничтожена, ей пришлось подчиниться победителям - американцам. США и СССР победили, потому навязали свои модели развития проигравшим войну. Поэтому Япония была вынуждена принять американскую модель экономики.

Украина же была в составе СССР и развивалась по советскому образцу. Как показало время, это были разные по эффективности модели развития. Также в данном случае те, кто проиграл, опередили победителей. К тому же Япония - национальное государство, и не была в составе империи, поэтому могла самостоятельно определять путь развития. Украина только сейчас находится на пути освобождения от влияния бывшей империи. У нее все еще впереди.

Япония успешная и высокоразвитая страна. Но там есть большое количество самоубийств, как думаете, почему? Связано это с тем, что люди слишком правильные и интровертные, даже воевать не имеют права, направлять агрессию наружу, поэтому направляют ее на себя?

- Возможно, вы правы. Японцы - дисциплинированные, часто живут почти как роботы и не позволяют себе лишних эмоций.

Чему вы учитесь здесь?

- Проходим обучение работе в команде. Но в глобальном смысле - терпению.

Планируете вернуться в Японию?

- Пока останусь здесь. Посмотрим, что будет происходить. Россия, скорее всего, будет инициировать переговоры о Крыме и Донбассе.

Вы готовы воевать дальше?

- Да, я готов в любой момент. Только жду приказ.

Чего вам здесь не хватает? О чем скучаете в Японии?

- Честно говоря, ни о чем не скучаю. Я устал от японского образа жизни, и мне нравится в Украине. Новый опыт - то, чего я хочу.

Ваше кредо по жизни.

- Смысл жизни заключается в служении, ценность жизни - в отдаче.

Воюют представители 25 стран

Легион возник в 2014 году как объединение добровольцев из Грузии. Участвовали в боях за Луганский аэропорт, Счастье и на Светлодарской дуге. Имеет диверсионно-разведывательный характер, также занимается инструктажем и тренировкой украинских военных.

- У нас здесь бойцы со всего мира, - говорит командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили, 41 год. - Есть из Грузии, США, Азербайджана, Армении, Пуэрто-Рико, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Австралии, Шотландии, Казахстана, Новой Зеландии, Норвегии, Бельгии, Австрии, Арабских Эмиратов, Израиля, Чечни, Ингушетии, Франции, Германии, Молдовы, Чехии, Греции. 27 бойцов из Великобритании были. Преимущественно кадровые военные. У всех разные причины и идеология, но мотивация одна: помочь Украине в борьбе против агрессии России.