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вторник, 22 октября 2019 07:31

"У людей нет денег на развлечения"

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— В последнее время в Донецке и Макеевке открываются кафе. Если раньше на пальцах можно было посчитать приличные заведения, то теперь каждые полгода — новая точка, — рассказывает 25-летняя Анастасия Ковальчук из Макеевки. - Кофе закупают у России, кофемашины арендуют или работают на довоенных. За день продают до 50 чашек кофе. Одна стоит в среднем 25 гривен.

В 2018-ом оккупационные администрации упростили налогообложение малого бизнеса. Увеличили с 579 тыс. грн до 1 млн 159 тыс. грн. Хотят этим его стимулировать.

Чтобы иметь бизнес в ДНР, нужно зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем. Патент стоит 197 грн. Также ежемесячно нужно платить 231 грн единого социального взноса.

— Когда началась война, продукты почти не завозили, — говорит дончанка 32-летняя Инна Бойко. — Боевики разграбили супермаркеты, а продавцов на базарах и в магазинчиках крышевали местные ополченцы.

Тогда предприниматели начали сворачивать бизнес. Но в городах установили негласный запрет на оформление документов о закрытии малого бизнеса.

- Торгашу, с которым я работала, пришлось закрыть точку, потому что перестала себя окупать. Все документы об этом он занес в налоговую. А через полгода получил оттуда платежку более чем на 11 тысяч гривен. Его предупредили, что в случае неуплаты конфискуют имущество.

В ДНР все супермаркеты и магазины предпринимателей боевики забирают в государственную собственность.

— Один из последних отжимов — превращенный в "Парус" супермаркет "Варус", расположенный в торговом центре "Донецк-сити", — говорит дончанин 57-летний Андрей Михайлович. — Сохранить украинский бизнес нереально, потому что надо платить налог в бюджет боевиков. Поэтому главари республик превращают "Фокстрот" в "Фокс", "Эпицентр "— в" Галактику"," Экомаркет " — "Нова-Терра". "Ашан" стал "Сигмой". У большинства компаний персонал не изменился.

На сайте бесплатных объявлений ОЛКС продается готовый бизнес в центре Донецка — отель на 10 номеров. Имеет столовую, сауну, складские помещения. Укомплектован бельем и посудой. Двухэтажный дом на 480 кв. м выставили вместе с квартирой хозяина. Она имеет отдельный вход. Все стоит 1 211 961 грн.

— Мы в 2017-м открыли в центре Донецка кафе с кальян-баром. Помещение нашли быстро, их тогда много было пустых, — говорит 27-летняя Анна Макарова. — На ремонт, аренду, оборудование потратили 77 тысяч гривен. Деньги не окупились. За коммунальные услуги каждый месяц надо было отдавать 700 гривен, за аренду 3 тысячи. Просуществовали год и прогорели. У людей нет денег на развлечения.

Самый прибыльный в ДНР — обмен валют.

— В 2015-м валютные операции можно было проводит только в банках. Сейчас в каждом городке по три-четыре обменника, — говорит 45-летний Иван Лысенко из Харцызска. — Чтобы открыть собственную точку, нужно отдать в местный бюджет 5 тысяч гривен ежемесячно. На каждую иностранную валюту покупать патент. Срок действия — календарный год. Валютчики говорят, что в среднем имеют около 100 тысяч гривен дохода.

В Луганске прибыльный бизнес на детских развлечениях

— Наиболее доходным бизнесом в Луганске считают профессию аниматора. Услуга стоит 386,4 гривны в час. Плюс аренда комнаты — 270,48 гривны в час, — говорит луганчанка 31-летняя Ирина Янко.

Местная особенность — детские праздники в ресторанах. Родители и малыши сидят за столиками, перед ними аниматоры в костюмах разыгрывают сценки.

— Во время спектакля заказывают еду. Стоит это недешево, потому что за аниматора надо заплатить до 500 гривен, плюс блюда, - добавляет Янко.

В конце ноября и в начале декабря в городе заказывают поздравления от Деда Мороза. Если сделать заявку до 1 декабря, будет стоить 347 грн, после — от 460.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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