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четверг, 16 сентября 2021 00:35

У хасидов массово выявляют коронавирус

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Коронавирус зафиксировали у 1439 израильтян, которые 11-12 сентября вернулись с празднования иудейского Нового года в Украине. Более 200 имели поддельные результаты тестов об отсутствии болезни, пишут израильские СМИ.

Почти 30 тыс. евреев-хасидов праздновали в райцентре Умань Черкасской области иудейский Новый год, который пришелся на 6-8 сентября. В Украину съезжаются, потому что здесь похоронен их духовный лидер раввин Нахман. Он умер в 1810 году.

В Умани отрицают информацию о вспышке ковида среди паломников.

- Если бы на самом деле среди хасидов зафиксировали столько больных, то в Умани уже был бы мор. Но ничего подобного нет, - говорит председатель Уманской райгосадминистрации Игорь Миклащук, 38 лет.

- С первого дня празднования Нового года прошла только неделя. Мы же ждем результатов после того, как пройдет инкубационный период, - рассказывает директор Уманского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Пальчак. - Быстрые тесты в городе делали три сертифицированные лаборатории. Пробовала нелегально еще одна, но ее быстро "свернули".

Информацию о поддельных тестах расследует полиция.

Автор: Сергей ДЗЕХ
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