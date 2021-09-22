Туристы подорвались в горах

Двое мужчин 26 и 39 лет погибли от взрыва в карпатских горах на прошлой неделе. Рвануло в долине Под Берды на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Группа туристов из 12 человек вечером 15 сентября остановилась на отдых и развела огонь. Произошел взрыв. Погибли мужчины, сидевшие ближе всего к пламени.

- Мы были в горах с друзьями. Пошли в место, которое хорошо знали. Были 10 взрослых и двое детей, - рассказывает один из туристов Орест Малыш. - Разожгли огонь, сварили есть и грелись. Дети спали. Через полтора часа я пошел за дровами. В этот момент произошел взрыв.

Три женщины получили ожоги и колото-резаные травмы. Тяжелые последствия у жены Ореста 35-летней Марины. Потеряла много крови. Ее оперировали 6 часов.

- Врачи собрали руку. Неясно, приживется ли, - добавляет Малыш. - Одним глазом видит. Второй не спасли.

- Взорваться мог снаряд, который остался в долине после одной из войн, - говорит Владимир Чернецкий с государственной службы чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области.

- Событие произошло в месте линии боевых действий "Брусиловский прорыв" во времена Первой мировой войны. А также в месте линии обороны "Арпада" времен Второй мировой. Поэтому здесь могут быть взрывоопасные предметы, - говорит.