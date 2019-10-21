16 октября в райцентре Лохвица на Полтавщине трое мужчин захлебнулись в выгребной яме. Это произошло во дворе Виктора Булды, 49 лет. Односельчане 39-летний Виктор Поваров и 35-летний Павел умерли, когда пытались его спасти.

— Забилась дома канализация. Прочищали от дома до выгребной ямы. Витя Булда открыл люк и пошел смотреть, бежит ли вода. Наклонился, и пары газа ударили в лицо. Потерял сознание и упал в люк, — говорит 56-летний Сергей Турчин, сосед погибших. — На подмогу прибежал младший брат его жены Оксаны — Павел. Наклонился, чтобы доставать, и тоже хапнул газа и упал в яму. Женщина побежала за помощью к соседу Вите Поварову. И он так же умер. Потому что яма была переполнена. Газы в большой концентрации скопились. Один вдох — теряешь сознание. Говорят, что когда они упали, то захлебнулись нечистотами.

Тела спасатели доставали в противогазах и специальных костюмах.

— Приехала и ассенизаторная машина. Не могли откачать полностью нечистоты, потому что труба засасывала трупы, — продолжает Сергей Гаврилович. — Экскаватором раскопали яму, подняли плиты. Сам не видел, но соседи рассказали.

Виктора Поварова похоронили 17 октября. В день гибели должен был идти с женой и ребенком в гости, говорят в селе. В семье осталось двое детей.

— Спасатели говорили, что все трое плавали в яме, — говорит соседка. Не называется. — Такие хорошие были мужчины. Особенно жалко жену Вити Поварова. Ей второй раз горе большое. Они, как женились, за два дня до свадьбы отец мать убил. Вот только из тюрьмы вышел.

Виктора Булду и его родственника Павла похоронили 18 октября.