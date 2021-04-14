Три друга утонули в реке

11 апреля в Полтаве на реке Ворскла вблизи плотины перевернулась моторная резиновая лодка, в которой были трое мужчин. Ни одному не удалось спастись. Двух утопленников из воды достали в тот же день. Третьего искали до полудня следующего.

- Там сильный водоворот и большая глубина, более 8 метров. И есть знаки, что запрещено купаться и подплывать близко, — говорит Виталий Шкаревский из государственной службы по чрезвычайным ситуациям Полтавщины. — Водолазы перекрыли шлюз. Под ним нашли лодку и мотор. Тела унесло.

Погибли нынешние работники областной государственной администрации 38-летний Сергей Гайдар, 35-летний Владимир Трофименко и бывший — Николай Юрко, 32 года.

- Двое - из управления инфраструктуры и цифровой трансформации. Третий три года был сотрудником департамента инфраструктуры и туризма, — рассказали в ОГА.

Мужчины вблизи села Вакуленцы на окраине Полтавы праздновали день рождения Николая Юрко. 9 апреля ему исполнилось 32 года. На лодке плыли по реке против течения недалеко от дамбы. Подошли вплотную к шлюзам. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.