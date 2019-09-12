Спутниковое телевидение станет платным. Со следующего года телеканалы "1 + 1", "СТБ", "Новый канал", "Интер", "ІСТV", " М1 " и " М2 " будут транслировать продукцию за деньги.

— Это веление времени, — говорит Ярослав Пахольчук, исполнительный директор группы "1+1 медиа". — Мы же хотим смотреть качественные сериалы, эффектные шоу. Чтобы сфера развлечений развивалась, чтобы СМИ были независимыми от своих владельцев. Все это требует технологического развития, на что нужны деньги.

В целом в Украине для построения сети спутникового телевидения потратили $7,5 млн — 190 млн грн. Треть этих денег инвестировали сами телеканалы, остальные — операторы и поставщики оборудования. С ноября бесплатный канал будут отключать. Продукцию телеканалов можно будет видеть только на платном.

— Журналисты могут делать каналы платными, выставлять какие угодно цены. И сам факт "телевидение за деньги" станет причиной потери аудитории, — говорит Павел Мельник, 42 года, эксперт компании "МПП Консалтинг". — Украинцы не готовы платить за "телевизор". По крайней мере за ту информацию, которую они транслируют. Сейчас и так потребитель тратит много денег - за декодер, пополнение карты. Сама мысль о подписке вещания пугает.

Предполагают, платное телевидение изменит жизнь украинцев.

— Вместо того, чтобы терять время перед экраном, люди будут больше заниматься активным досугом, — говорит Павел Мельник. - Новости и фильмы будут смотреть в Интернете.