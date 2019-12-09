Татарина приговорили к 17 годам колонии

Крымского татарина Энвера Сейтосманова российский суд посадил на 17 лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор выносила коллегия Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 года в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя после обысков.

Эрнеса впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Обвиняли в организации экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Это исламское мирное движение в РФ считают террористическим. В членстве в этой партии обвиняют недовольных действиями российской власти мусульман. В оккупированном Крыму это один из методов запугивания и подавления сопротивления русской оккупации.

Адвокаты, которые работают с подобными делами, рассказывают, что во время следствия российские силовики не предоставляют никаких доказательств причастности человека.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Энвера Сейтосманова политическим заключенным.