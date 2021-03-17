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четверг, 18 марта 2021 00:16

"Там просто уничтожают таких, как мы"

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Почти 3 тыс. россиян, которые с 2014 года воевали на Донбассе за Украину, оказались вне закона. Находиться на территории нашего государства не могут без видов на жительство или украинского гражданства. Чтобы такое получить, должны избавиться от российского. Это возможно только на родине.

- Только кто-то из нас зайдет в российское посольство или консульство — там и останется,- говорит россиянин 48-летний Олег Жданов. Несколько лет воевал за Украину на Донбассе в составе батальона "Карпатская Сечь". - В России просто убивают таких, как мы.

С начала российско-украинской войны добровольцы из РФ находились на территории Украины в разных статусах. Некоторые имели вид на жительство, часть жила незаконно. Миграционные службы не возвращали их в Россию.

13 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Указ №594/2019. Всем добровольцам предоставили вид на жительство на два года. За это время должны были избавиться от российского гражданства.

— Паспорт гражданина России нельзя просто сжечь, — говорит Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований. - Выход из гражданства сложный. Россия откажет, если человек не оплатил кредит, алименты, коммунальные долги или штраф за парковку. Все это должно платить по месту регистрации.

Находиться на территории Украины можно, получив статус беженца. Против человека в России должно быть заведено уголовное дело.

- Многие так и сделали, - продолжает Жданов. — Но российские силовики поняли, что, возбуждая уголовные дела, делают нам одолжение. Перестали. Просто требуют экстрадицию лица без причин. А возбудят дело и посадят сразу, как только человек пересечет границу. Это в России делают мгновенно.

Олег на протяжении трех лет пытался получить возможность проживать в Украине. Уехал в Австрию. Хочет получить политическое убежище там.

- Отписки чиновников во всех странах одинаковые, — говорит Жданов. — Мол, возвращайтесь в Россию, она демократическая страна.

Некоторые добровольцы таки рискнули вернуться в РФ.

— Знакомого Огнеслава Шевченко схватили спецслужбы, — добавляет Олег Жданов. — Превратили в кровавый фарш за то, что поддерживал Революцию достоинства в соцсети.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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