Самые известные, самые громкие на своих страницах в "Фейсбуке", да и везде, где им приходится появляться, российские противники путинизма молчат об Украине.

В числе их любимых тем почти нет российско-украинских отношений, как и украинской обиходности. Они не требуют от Кремля оставить Украину в покое, уйти без всяких условий и предостережений из Крыма и Донбасса, прекратить гибридную войну на всех фронтах. Это бросается в глаза. Все более очевидно, что передовые, самые смелые российские публичные люди знают — существует красная черта, которую переходить крайне опасно: исчезнешь из "Фейсбука", если не из жизни.

Поэтому неслучайно украинцы теряют интерес ко всем знаковым прогрессивным фигурам России, к их продукции и к самому их существованию. Таких понятий, как "реакционная Россия", "передовая Россия", "консервативная Россия", "российские западники", "российские славянофилы" и другие, для этих украинцев уже нет. Для них просто РФ, с которой "все ясно". Причем эту перемену в себе многие из них не замечают. Россия просто исчезла или почти исчезла из их разговоров и переписки.

Так рождаются нации.