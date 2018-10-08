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вторник, 09 октября 2018 06:05

"Сына демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"

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- Саша позвонил и сказал: "Мама, сегодня меня везут в госпиталь. Я сообщу в какой", - рассказывает 54-летняя Валентина Яроцкая из Староконстантинова Хмельницкой области. - Вечером ехала с работы и звонила Саше, но он молчал. На следующий день мне позвонили. Сказали, что погиб.

Ее сын Александр, 34 года, служил по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде. Погиб от автоматной пули 17 ноября 2017 года.

Сын вам рассказывал о войне?

- Он доверял мне, но о войне почти не говорил. Держал в себе. Сначала они стояли на блокпостах, затем были Иловайск, Дебальцево. Об Иловайском котле не хотел говорить даже когда вернулся домой на реабилитацию. По ночам плакал, а я с ним.

Села перед ним и попросила поговорить со мной. Рассказал, как ребята погибали, как думали, что не вернутся к родным. Чудом вырвались из этого ада. Хотя судьба некоторых побратимов неизвестна до сих пор.

О боях в Дебальцево рассказывал?

- Нет. Здесь ничего не знаю. Саша почти неделю не выходил на связь. Затем позвонил: "Мамочка, я жив". Спросила, где был. Говорил, что сидел на БТРе, когда их обстреляли русские из артиллерии. Получил тяжелую контузию, был в коме. Неделю пытались спасти, не могли привести в чувство.

Сашу демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок. Его постоянно тянуло на фронт, хотел мстить за побратимов. Я услышала и такую историю. Он стоял на посту, когда к нему пришел друг: "Иди отдыхай, я уже не хочу спать". Как только Саша отошел, прилетела мина. Попала в его друга, разорвала. Сын винил себя.

Как он привыкал к мирной жизни?

- Сначала с побратимом получили путевки в военный санаторий "Хмельник" в Винницкой области. Приехали и пошли в магазин купить вещи. Их на переходе сбил автомобиль. Оба попали в реанимацию. У друга - перелом сустава таза, тело все черное от гематомы. У Саши переломаны ноги, травмы.

Их перевезли в винницкий госпиталь. На одну ногу гипс наложили, а во вторую - металлическую спицу поставили. Восемь месяцев был лежачий. Но не сломался.

Я на руках несла его к инвалидной коляске, чтобы отвезти в туалет. Привезла домой, там тоже носила на руках. Он никогда не жаловался. Говорил: "Мамочка, я еще повоюю".

Прошли месяцы реабилитации. Саша пошел на старую работу. В ноябре 2016-го подписал контракт и вернулся в армию. Почти три месяца прослужил в Староконстантинове в ракетных войсках. Их часть перевели в 128-ю бригаду в город Мукачево на Закарпатье.

После учений переправили в село Александро-Калиново (село в Константиновском районе Донецкой области. - ГПУ). Саша рассказывал, что строили блиндажи. Он ждал отправки в госпиталь - должны были удалить металлическую спицу из ноги.

16 ноября уехал заготавливать деревянные бревна. Возвращался на позиции и нарвался на пулю какого-то урода.

Многие родственники погибших бойцов жалуются, что им трудно получить компенсацию от государства. Вас обошла эта волокита?

- Некоторое время после гибели сына я не собиралась оформлять документы. Для чего? Но когда успокоилась, решила заняться. У него же подрастает ребенок.

Поехала в Центр помощи воинам АТО в Хмельницком. Меня направили в военный комиссариат. Там сказали, что можно оформлять документы на пенсию по случаю потери кормильца.

В военкомате дали листок со списком необходимых документов. Принесла. Майор посмотрел и говорит: "Где сообщение о смерти? Давал вам его". А я ничего не получала.

Чтобы оформить выплаты, должна была несколько раз ездить в Мукачево. Полтора месяца изо дня в день бегала по частям, военкоматам. Гоняли за какими-то справками, выдержками.

Теперь вы ездите в зону боевых действий как волонтер?

- За неделю до смерти Саша меня просил, чтобы я стала волонтером. Рассказывал, что они очень рады, когда к ним приезжают. - Как-то поняла, что там на войне чьи-то дети, которые нуждаются в помощи. Поэтому решила выполнить последнюю просьбу сына.

Обучение длилось полтора месяца

Александр Яроцкий родился в российском Хабаровске в семье военных. После распада Советского Союза переехал на родину отца - в город Староконстантинов Хмельницкой области.

После школы отслужил в армии. Выучился в местном профлицее на повара. Некоторое время работал по специальности. С 2010-го устроился на работу слесарем-ремонтником в городском филиале "Хмельницкгаза".

10 апреля 2014 года Яроцкого мобилизовали в 51-ю механизированную бригаду. После полутора месяцев учебы поехал воевать на Донбасс.

Автор: Михайло УХМАН
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Дата
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