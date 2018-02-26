Священник благословляет в интернете

Прямые трансляции молитв организовал в социальной сети "Инстаграм" греко-католический священник из поселка Скала-Подольская Борщевского района Тернопольщины Василий Германюк, 53 года. Через интернет благословляет. В эфир выходит каждое воскресенье и по праздникам.

— Молодежь просыпается и первым делом открывает социальную сеть, чтобы глянуть, что там нового. А я предлагаю альтернативу духовную — вместе помолиться, — говорит отец Василий. — Это своеобразная помощь тем, кто забывает утром прочитать "Отче наш".

Василий Германюк имеет две парафии. В воскресенье правит в костеле Успения Богородицы в Скале-Подольской. Потом едет в церковь Воздвиження Честного Креста в соседнее село Лосяч.

Трансляции проводит через мобильный телефон. Одновременно их смотрят более 100 людей.