Супруги утонули накануне годовщины брака

Возле села Лиман в Татарбунарском районе Одесской области в море утонула супружеская пара из Киевской области - 48-летний Сергей и 45-летняя Тамара.

Мужчина устанавливал пластиковые окна, женщина работала на складе международной косметической компании под Киевом. В отпуск собрались спонтанно, говорят родственники.

4 августа дул ветер, на море поднялись волны. Тамара заплыла далеко от берега. За ней плыли муж и кум, говорит свидетель трагедии Алексей Левченко.

- Чуть позже по берегу уже бегал пожилой мужчина и махал руками. А женщину с мужчинами относило все дальше в море. Буквально на глазах пропал один человек, потом - женщина. Третий поднялся на спине, - рассказывает Левченко - Позже женщина появилась. Она словно плыла на спине. На самом деле ее просто несло к берегу. На пляже не оказалось спасателей, а врачи "скорой" были беспомощны.

Тамару пытались спасти хирург с женой, которые отдыхали рядом. Сделали укол адреналина, массировали сердце. Скончалась в больнице. Тело Сергея нашли утром 6 августа в 150 м от берега.

5 августа супруги должны были праздновать 20-ю годовщину совместной жизни. У них остались двое сыновей, 19 и 17 лет.