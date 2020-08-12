Супруги утонули накануне годовщины брака

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 261
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1080
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 486
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 432
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1422
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18837
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1440
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 927
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
четверг, 13 августа 2020 00:55

Супруги утонули накануне годовщины брака

  Комментировать

Возле села Лиман в Татарбунарском районе Одесской области в море утонула супружеская пара из Киевской области - 48-летний Сергей и 45-летняя Тамара.

Мужчина устанавливал пластиковые окна, женщина работала на складе международной косметической компании под Киевом. В отпуск собрались спонтанно, говорят родственники.

4 августа дул ветер, на море поднялись волны. Тамара заплыла далеко от берега. За ней плыли муж и кум, говорит свидетель трагедии Алексей Левченко.

- Чуть позже по берегу уже бегал пожилой мужчина и махал руками. А женщину с мужчинами относило все дальше в море. Буквально на глазах пропал один человек, потом - женщина. Третий поднялся на спине, - рассказывает Левченко - Позже женщина появилась. Она словно плыла на спине. На самом деле ее просто несло к берегу. На пляже не оказалось спасателей, а врачи "скорой" были беспомощны.

Тамару пытались спасти хирург с женой, которые отдыхали рядом. Сделали укол адреналина, массировали сердце. Скончалась в больнице. Тело Сергея нашли утром 6 августа в 150 м от берега.

5 августа супруги должны были праздновать 20-ю годовщину совместной жизни. У них остались двое сыновей, 19 и 17 лет.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супруги утонули накануне годовщины брака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 61491
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 36992
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 17568
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 40 Просмотров: 14931
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 14193
Украина
Игровые автоматы появятся в отелях
Игровые автоматы появятся в отелях
Село второй месяц живет без газа
Село второй месяц живет без газа
Тюрьмы будут продавать на аукционах
Тюрьмы будут продавать на аукционах
Иран не хочет платить компенсацию за сбитый самолет
Иран не хочет платить компенсацию за сбитый самолет Просмотров: 9
Священник поздравил Путина
Священник поздравил Путина Просмотров: 9
Больше всего комментируют
40
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
15
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 804
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua