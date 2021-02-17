Судья получил шесть лет тюрьмы

Судью Раховского райсуда Закарпатской области Ивана Тулика приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за взяточничество. Также не имеет права занимать определенные должности в течение трех лет. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд 16 февраля.

Тулик получал взятки в сентябре 2018-го и в марте 2019 года. Оба раза - в служебном кабинете. Всего более 21 тыс. грн, по данным следствия.

- За те деньги он согласился способствовать положительному решению по административному делу, которое было на рассмотрении у другого чиновника. А также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга, - рассказали в суде.

Иван Тулик работал судьей в Рахове с 2007-го. Был назначен Верховной Радой на пять лет. В 2012 году был избран на должность в Раховском райсуде бессрочно.

Тулик имеет право на апелляцию.