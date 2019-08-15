Суд отпустил двух террористов

Октябрьский суд Мариуполя 5 августа отпустил 28-летнего Романа Джумаева и Сергея Костенюка, 33 года, которые подозреваются в терроризме. Участвовали в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали город Марьинка Донецкой области в 2015 году.

Роман Джумаев в интервью журналистам признался, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка". В 2017-м вернулся в Мариуполь, где был задержан украинскими спецслужбами. Тогда суд отпустил Джумаева под домашний арест. Он открыл пиццерию.

- В связи с тем, что торговая точка была незаконна, Джумаева задержали во второй раз. Проверяли его бизнес, а он подрался с полицейским, - говорит 25-летний Юрий Таронюк, активист из Мариуполя. - Два года человек, который стрелял по нашим военным, ходил между нами и даже кормил пиццей.

Сергей Костенюк корректировал огонь террористов на позициях у Марьинки. Судьи решили отпустить его на время следствия под 150 тыс. грн залога.