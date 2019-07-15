Степан Семенюк 79 суток провел в камере смертников

В польском городе Зелена Гура 12 июля умер 99-летний Степан Семенюк. Был одним из организаторов Украинской повстанческой армии на Волыни.

- Степан Васильевич принадлежит к поколению тех участников национально-освободительной борьбы, которые действовали вопреки обстоятельствам. Они не говорили ничего лишнего, молча делали свое дело. На алтарь Отечества Семенюк положил всю свою жизнь, - писал о нем политзаключенный и литературный критик Евгений Сверстюк.

Настоящая фамилия Степана Васильевича - Драницкий. Родился в многодетной семье в селе Проминь возле Луцка. В 1938 году стал членом Организации украинских националистов, получил позывной "Федя". Окончил учительские курсы, преподавал в школе историю. Во время Второй мировой войны был проводником ОУН в Луцком районе.

9 сентября 1944 года его арестовал НКВД. При себе имел документы на фамилию Семенюк. Был приговорен к расстрелу. 79 суток провел в камере смертников. Затем приговор заменили на 20 лет лагерей ГУЛАГа.

- Странное существо - человек. Ждет казнь, а мыслит и мечтает, каким свободным государством будет Украина. И сны снятся - вкусные обеды и ужины, - писал в воспоминаниях Степан Семенюк.

В 1953-м он стал одним из руководителей Норильского восстания в лагере Горлага. Оно продолжалось 61 день. По официальным данным, тогда погибли 150 человек. Через два года Семенюка депортировали в Польшу отбывать оставшийся срок. После освобождения остался работать там на стройке. Получил жилье в городе Зелена Гура, женился. Последние годы жил в доме престарелых.