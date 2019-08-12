США снова передают Украине "Джевелины"

Еще одну партию противотанковых ракетных комплексов "Джевелин" получат Вооруженные силы Украины. Об этом говорит временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Комплексы предназначены для поражения бронетехники, танков. Также могут сбивать беспилотники, вертолеты и винтомоторные самолеты, заходящие на посадку.

Деньги на приобретение вооружения возьмут из финансовой помощи Вашингтона. В мае Конгресс одобрил предоставление $250 млн - 6,3 млрд грн на оборонные цели.

1 марта 2018-го американцы продали Украине 210 противотанковых ракет и 37 пусковых установок. Их операторы прошли обучение у инструкторов НАТО. Оружие показали на военном параде ко Дню Независимости в прошлом году.

В сентябре в Украину должны прибыть два патрульных катера типа "Айленд". Лодки "Славянск" и "Старобельск" раньше были в береговой охране США.