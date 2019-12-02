Сожгли автомобиль волонтеров

- Около трех ночи полицейские заметили, что горит автомобиль. Вызвали пожарных. Я все узнал утром. Машина точно не могла сама загореться, потому что аккумулятор я вытащил, - говорит 51-летний Игорь Убийвовк, волонтер из Полтавы, капеллан протестантской церкви. В ночь на 30 ноября подожгли его "Фольксваген Транспортер Т4". Им с 2015 года возил помощь в АТО военным и детям с инвалидностью.

Бус стоял возле автозаправки на ул. Сенной.

- В машине были остатки волонтерской помощи. Если бы хотели ограбить - разбили бы окно и украли. Это целенаправленный поджог. Точно знали, что и зачем делают. Пожар начался с моторного отсека. Эксперты подтвердили, что он не случайный, - добавляет капеллан.

Той же ночью в городе расстреляли монитор на мемориале погибшим бойцам на востоке страны. Периодически на нем показывали фотографии погибших военных. Неизвестные выпустили в стекло шесть пуль.

Также в эту ночь вандалы разбили подставку для цветов из камня и поцарапали мемориальную доску погибшего в АТО Сергея Лимаря.

- Все эти события произошли в течение одного временного промежутка. В правоохранительных органах говорят, что эти действия готовили заранее. Прорабатываем версию вместе со Службой безопасности Украины, - говорит пресс-секретарь Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, 50 лет. - Открыли уголовные производства. Действия квалифицируют как надругательство над могилами и памятниками защитников государства.

Камер на одном из объектов нет.