Соглашение с врачами подписали около двух миллионов украинцев

2 мая минул месяц с дня, когда украинцы получили право подписывать декларации с избранными терапевтами, педиатрами и семейными врачами. Договоры с медиками за это время подписали почти 2 млн граждан, сообщают в Министерстве охраны здоровья.

Активнее всего жители Харьковской области, где подписано 230,6 тыс. деклараций, Киева — 225 тыс. деклараций, Виннитчины — более 186 тыс., а также Донецкой и Днепропетровской областей — 177,7 тыс. и 168 тыс. деклараций соответственно. Чаще всего украинцы выбирают врачей возрастом 40–64 года.

— Основа успеха кампании "Врач для каждой семьи" — ответственное отношение местной власти к здоровью собственного общества. В тех городах и селах, где местная власть хорошо подготовилась — медзаведения подключены к интернету, есть компьютеры для подсоединения к электронной системе здравоохранения, принтеры и бумага для подписания деклараций — процесс двигается, — говорит Ульяна Супрун, 55 лет, исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Она предупредила, что недопустимо взыскание средств с пациентов в виде продажи бланков деклараций или абонентной платы за обслуживание.

— Неправдивой является информация о том, что те, кто не подпишет декларацию до конца года, останется без медицинской помощи или будет вынужден за нее платить, — добавляет министр.

Подписание деклараций осуществляется бессрочно. Пациент в любой момент может выбрать другого врача, аннулировав декларацию с предыдущим.