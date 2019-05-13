Сменили командующего операцией Объединенных сил

Командующего Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенанта 49-летнего Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сырский, 50 лет. Указ 7 мая подписал президент Петр Порошенко.

Александр Сырский-кадровый военный. Служит в украинской армии с 1990-х. Командовал 72-й механизированной бригадой. До начала войны имел должность в Генеральном штабе Вооруженных сил.

В начале 2015-го был начальником штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Руководил боями за Дебальцево, обеспечивал отход украинских военных.

— Именно сформированная им группа "Барс" прикрывала выход войск из Дебальцево, заняв высоты на пути выхода и прикрывая их колонны артиллерийским огнем, — говорит волонтер Сергей Марко, 34 года.

В 2018-ом Сырский задекларировал зарплату 632 тыс. грн, автомобиль "Рено Меган" и квартиру в Киеве площадью 105,6 кв. м. Также — 6,3 тыс. грн социальной помощи участникам АТО и 6,3 тыс. грн как подарок от Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба.