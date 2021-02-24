Школьницы напились таблеток в туалете

Две семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской области выпили по 40 таблеток препарата дротаверин 16 февраля. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли.

Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.

- Когда сверстники пришли в туалет, одна из школьниц была без сознания, - рассказывает Мария Дидковская-Бидюк из областной полиции. - Вторую девочку допросили. Сказала, в сети тикток посмотрела видео. Там говорилось: "Выпей 40 таблеток дротаверина и увидишь, что будет".

Девочки из благополучных семей и хорошо учились, говорят в школе. Проводят служебное расследование. Директора Светлану Сушко отстранили от должности. В правоохранительных органах расследуют дело по статье о доведении до самоубийства.

17 февраля в Умани Черкасской области две восьмиклассницы из разных классов выпили по 10 таблеток дротаверина. Участие в интернет-флэшмобе отрицают.

- Киберполиция проследила звонки девушек, их соцсети. Версию о флешмобе отвергли, - говорит Зоя Вовк из областной полиции. - Одна из девушек - проблемная. Не находит понимания в семье. Подруга тоже считает, что в семье не все хорошо. Они хотели привлечь к себе внимание. Была там и неразделенная любовь.

Дротаверин - аналог препарата но-шпа. Продается без рецепта.

- Инициируем законопроекты о запрете продажи лекарств детям до 14 лет и о введении жесткой административной ответственности за нарушение нормы, - говорит Михаил Радуцкий, 52 года, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Сеть "Тикток" создала китайская корпорация "Байтденс" в 2016 году. На сайте президента разместили петицию о ее запрете.

- Такие сети - разрушительные и неконтролируемые, - говорит Николай Кулеба, 48 лет, уполномоченный по правам ребенка. - Владелец тиктока должен не позволять размещать неприемлемые сообщения.