Севастополь лишат особого статуса

Аннексированный Севастополь планируют лишить специального юридического статуса, который прописан в Конституции Украины. Согласно ему - это единственный город, в котором была иностранная военная база и осуществлялось прямое управление из столицы.

Статус город получил во времена Советского Союза. Тогда подчинялся напрямую военному руководству. После распада СССР Украина подписала соглашение о базировании здесь Черноморского флота РФ.

- В независимой Украине особый статус Севастополя использовался не для того, чтобы создать какие-то преимущества для местного самоуправления, а для того, чтобы ограничить их, - рассказывает политический эксперт 52-летний Виталий Портников.

Изменения могут иметь негативные последствия, говорит бывший представитель президента Украины в Крыму 38-летний Борис Бабин:

- Во всех международных документах оккупированный полуостров обозначен как "Автономная Республика Крым и город Севастополь". Изъятие упоминания о Севастополе теперь следует объяснить нашим внешним партнерам и третьим нейтральным государствам.

- Мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменения статуса Севастополя состоятся после его деоккупации, - говорит 48-летний Богдан Яременко, депутат фракции "Слуга народа".