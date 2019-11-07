Семья заболела гепатитом

Четыре человека с одной улицы заболели гепатитом А в Кропивницком. Обвиняют местный водоканал. Инфекцию подхватили от некачественной воды, говорят.

Заболели две сестры и их дети 1 и 6 лет. Все живут на ул. Кропивницкого.

- Плохо чувствовала себя - высокая температура, тошнота, - говорит больная Олеся Симухина. — Все из-за нашего водоканала и фекалий, которые попали в питьевую воду.

Летом на улице ремонтировали дорогу. Произошел прорыв трубы. Еще тогда в питьевую воду попали фекальные стоки, говорят жители.

В водоканале прорыв подтверждают.

— Протечка действительно была. Но загрязнение не могло попасть в водопроводную сеть. Потому что она находится под постоянным давлением, — рассказывает директор предприятия Валентина Давидчук.

Версию с отравлением водой опровергают в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

— Две сестры заболели дома. Обратились за помощью на 10-й день. Вместе с ними живут дети. А гепатит передается контактно-бытовым путем, — говорит заместитель директора центра Надежда Оперчук. — Мы провели дезинфекцию, установили наблюдение за людьми, с которыми контактировали больные с целью раннего выявления болезни. Детей госпитализировали еще до того, как развились симптомы болезни. Поэтому течение было легкое.

Специалисты провели анализ водопроводной и бутилированной воды, которую употребляли больные. Возбудителей болезни не выявили.

С начала года в Кировоградской области гепатитом А заболели 20 человек. В прошлом году — 12.