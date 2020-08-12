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четверг, 13 августа 2020 00:50

Село второй месяц живет без газа

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Больше месяца нет газа в селе Шостаки Полтавского района Полтавской области. Отключили, потому что местный житель Олег Латыш купил участок и построил дом, под которым проходит газовая труба.

Газовики требуют, чтобы оплатил работы по обводу коммуникаций.

- За неделю до отключения соседка сказала, чтобы выходили на площадь, потому что отрежут газ. Пришли, а там полиция, машина Полтавагаза. Раньше был и председатель. Не разрешил отключать газ, - рассказывает местная Валентина Варвянская, 70 лет. - Пришли домой, топливо еще горело. Через несколько дней отключили окончательно. Никто не предупреждал.

Один односельчанин говорит, что видел, как застройщик копает канаву под фундамент. Заметил, что там труба. Застройщик сказал, что знает, но уже сделал план строительства. Ходил с отцом к председателю сельсовета и тот вроде как пообещал все уладить. Был и в Полтавагазе. Договорился, что выроет траншею, и ему обведут коммуникацию. Но затем в компании сменилось руководство.

Селянам насчитали плату за поставки газа за июль-август.

- Мне пришла платежка на 320 гривен с копейками, - добавляет Валентина Ивановна. - Но мы не спешим платить.

Люди готовят еду на электрических плитах. Корм скоту варят в старых печах.

- Владелец участка получил от исполкома разрешение на изготовление проектной документации и проекта. А не на застройку, - говорит 59-летний Владимир Богатырь, председатель Супруновского сельсовета, куда входят Шостаки.

- Он сказал, что договорился с Полтавагазом о переносе трубы. А там говорят - это ложь. Построился, сделал отопление, а на людей наплевал. Газовики тоже странную позицию заняли. Знали, что с 2016-го строится, а отопление отрезали только сейчас. Законна ли застройка – будем выяснять в суде.

- Бывший владелец участка - армейский приятель сельского головы. Приватизировал землю в 2006 году. Когда я ее покупал, то было скрыто, что здесь проходит труба. Узнал о ней в процессе копания, - рассказывает 33-летний Олег Латыш. - Все документы есть. В них указано, что разрешено само строительство.

Работы по переносу трубы должны выполнять работники Полтавагаза, убежден Латыш.

- Мне говорят, чтобы я делал проект обхода трубы. В позапрошлом году это стоило 25 тысяч гривен. А еще материалы. Нет таких денег.

- Дом стоит на газовой трубе. Это - грубое нарушение правил безопасности. Наши работники не имеют доступа к коммуникации. Не могут ее планово обслуживать и ремонтировать в случае аварии, - говорит пресс-секретарь Полтавагаза Ольга Артеменко, 21 год.

Газоснабжение в селе восстановят после работ по переносу трубы, которые должен выполнить Латыш.

- Предписание об обводе трубы направляли сельсовету в сентябре прошлого года. Полтавагаз этого не будет делать. Потому что участок частная собственность, - добавляет Артеменко.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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