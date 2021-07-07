Селевой поток смыл село

В прошлое воскресенье оккупированный Россией Крым накрыл ливень. За час выпали две месячные нормы осадков.

Больше всего пострадал Бахчисарайский район, в частности, село Куйбышево. Уровень воды в реке Бельбек поднялся на несколько метров. Разлилась по улицам и разрушила более 100 домов. Селевой поток смыл двух женщин. Одна погибла, вторую спасли.

- В некоторых местах вода поднялась на 5 метров. Наше село смыло, уничтожено все имущество, - рассказывает жительница Куйбишево.

17 и 18 июня в Крыму выпала 3-месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и затопили дома. Оккупанты объявили на полуострове чрезвычайное положение.

По состоянию на 6 июля более 160 человек оставались в пунктах временного размещения. Ущерб от ливня оценили в 3,4 млрд грн.