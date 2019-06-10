Шахтеры перекрыли международную трассу

10 июня около сотни шахтеров предприятия "Львовуголь" перекрыли трассу Львов - Рава-Русская возле села Смереков Жовковского района Львовской области. Не получают зарплату с марта.

- Ситуация на предприятии напряженная. Уголь не отгружается, не выделяют средства на закупку нового шахтного крепления, что может привести к несчастным случаям, - говорит горный мастер из шахты "Степная" 33-летний Павел Голота. - На улице июнь, а мы еще не все получили зарплату за март. У нас у всех есть дети, семьи.

Предприятие задолжало более 300 млн грн.

- Шахтный фонд в области на подконтрольной территории крайне устарел. Из 33 шахт изношенными являются 61 процент, - говорит министр экономического развития и торговли Степан Кубив, 57 лет. - В подчинении Минэнергоугля есть только одна шахта, которая работает менее 30 лет. Срок эксплуатации шести шахт - до 50 лет. 15 шахт эксплуатируют до 70 лет, а 11 - более 70.

На прошлой неделе правительство выделило на погашение задолженности почти 295 млн грн. За эти деньги должны обновить шахты Лисичанскую и Южнодонбасскую третью на востоке. Когда заработает программа развития угольной отрасли, неизвестно. С 2013 года финансирование технического оборудования на государственных шахтах не проводили. В то же время цены на уголь, энергоэффективность и развитие рынка зависят от модернизации шахт.