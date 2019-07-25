С начала перемирия стреляли 410 раз

Неделю на Донбассе продолжается "хлебное перемирие". О полной остановке боевых действий договорились члены контактной группы в Минске. Огонь должны были прекратить 21 июля в 00:01.

Впервые за время Минских переговоров в документе указали ответственность за нарушение перемирия. Боевики только уменьшили количество обстрелов, но не прекратили их полностью.

Наблюдатели в Донецкой области зафиксировали семь обстрелов.

"В предыдущем отчетном периоде было 35 обстрелов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восточнее поселка Светлодарск и в 57 километрах северо-восточнее Донецка", - говорится в отчете.

На Луганщине наблюдатели зафиксировали пять обстрелов - у поселка Попасная за 69 км к западу от Луганска. В предыдущем отчете говорилось о 115 взрывах снарядов.

С начала перемирия представители ОБСЕ зафиксировали в целом 410 нарушений - 18 взрывов мин, 24 снарядов и 368 выстрелов и пулеметных очередей.