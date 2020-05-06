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четверг, 07 мая 2020 00:35

Русская церковь потеряла репутацию

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— На карантине Русская православная церковь в Украине серьезно подмочила репутацию. Общество начало воспринимать ее еще негативнее, — говорит директор общественной организации "Центр религиозной безопасности" Дмитрий Горевой, 28 лет.

После введения ограничений РПЦ не прекратила служб в храмах с верующими. Нарушали правила на Вербное воскресенье. На Пасху проводили литургии в Свято-Успенской лавре в городе Святогорск Донецкой области и в монастыре в Почаеве Кременецкого района Тернопольской области. В Православной церкви и Украинской греко-католической просили людей смотреть службы онлайн.

— Русская православная церковь пытается оправдаться, что против них ведут информационную кампанию. Пытались осудить публикации в СМИ и опровергнуть заявления чиновников о нарушении карантина. Не удалось. Потому что люди видели, как священники призывали приходить на службы. А после этого Киево-Печерская лавра и Почаев слегли с вирусом.

ПЦУ и греко-католики могут воспользоваться ситуацией.

— Однако большой выгоды не будет. Во время карантина дискредитируется вся религиозная среда. От коронавируса умирали священники всех приходов, — продолжает Горевой. — Оттока верующих от русской церкви не произойдет. У них есть ядро, которое остается и после скандалов. Имеют мощную пропаганду. Формировалась более 30 лет на мировоззрении, что отвечает на все вопросы. Например, коронавирус придумали американцы, чтобы уничтожить веру. Русскую церковь транслирует "Интер", которому доверяет большая часть зрителей.

Религиозных противостояний не будет. Разве что в селах, где община может отказаться от РПЦ и передать храм ПЦУ. В городах есть большой выбор церквей.

РПЦ в Украине имеет почти 11,8 тысячи церквей. В ПЦУ — 6,5 тысячи.

Автор: Анна ОРЕЛ
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