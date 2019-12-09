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вторник, 10 декабря 2019 07:40

"Рубят, как перед смертью"

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Российские оккупанты в Крыму вырубают 180 деревьев вдоль реки Салгир, которая течет в Симферополе. Уничтожать зеленые насаждения начали после аннексии полуострова.

— Под моим домом вырубили целый сквер, — рассказывает Олеся Гончарова. - Представители симферопольской администрации объяснили, что деревья сухие. Совет дома дал согласие на вырубку, что они обязательно высадят новые. Но здесь совсем не благая миссия, что нас спасают от аварийных деревьев. Кабель оголенный может свисать, и это никого не смущает, все это делается ради парковки.

Разговоры ходили давно. И вот город сдержал свое слово: земля перед домом муниципальная, у них на нее свои планы. А сквер был зеленым островком между шумной дорогой и зданием. А сегодня пришли и все вырубили. Помню, как на собрании жильцов неожиданно материализовался некий чиновник и с выпученными глазами честно-честно божился, что парковки не будет. Рядом стояла дама, которая тоже своим местом работы называла администрацию, и снисходительно поправляла его, что видела план на землю. А тот продолжал божиться.

В августе россияне заявили, что вырубят 280 деревьев на центральных улицах Симферополя. Все деревья — молодые платаны (разновидность каштана. — ГПУ).

— На работе об этом часто говорим, — говорит 33-летняя Олеся. Фамилию не называет в целях безопасности. - Они словно боятся всего живого, а деревьев особенно. Вырубка на слуху, но говорить теперь об этом надо осторожно, потому что могут уволить с работы.

— К нам подошла наша новая работница, припхавшаяся в Крым из российской Уфы. Слушала нас внимательно, а потом сказала: "Чего-то не нравится, валите в Хохляндию, здесь уже Россия, смиритесь". Я ей выговорила, что, пока была Украина, у нас был зеленый город. Ответила ей, что это моя земля, я здесь родилась, и убираться не мне, а ей. На следующий день меня позвали к директору и сказали писать заявление на увольнение.

В оккупированном Севастополе из-за реконструкции улицы Большая Морская планируют срубить 180 деревьев. Причиной назвали большие кроны деревьев, которые будут портить вид после реконструкции. Посадят ли вместо спиленных деревьев — неизвестно.

— Рубят, как перед смертью, — говорит 60-летняя Тамара, жительница Севастополя. — Спилили и елки, и софору, и сосны, а главное — каштаны. Говорят, что деревья надо заменять, потому что старые. Однако в прошлом году привезли саженцы, а недавно и их выкорчевали.

— Недавно в парк Учкуевка проехались. Были в шоке: там росли сосны, и большинство спилили ради заборов. Они что, дураки и не понимают, зачем нужны в городе деревья, — рассказывает севастополец 39-летний Анатолий.

6 декабря в оккупированной Ялте в парке санатория имени Антона Чехова спилили реликтовые каштаны и дубы, возраст которых превышает сотню лет. Эти деревья высадили сразу после постройки санатория в 1907 году. И парк, и корпуса при Украине были памятниками истории.

— У нас так деньги отмывают. Нет, ну а что? С дорогой — это очень сложно, а с деревьями проще и навара больше, — говорит житель курортного города 34-летний Андрей. Фамилию не называет. — Нашу набережную перекопали и перерубили по такому же принципу, хотя видели, что деревья молодые и здоровые.

Критическая ситуация с вырубкой сложилась в курортной Ялте. Склоны гор активно застраивают оккупанты. Пилят даже те деревья, которые занесены в Красную книгу.

— Граф Воронцов (построил в 1828-1851 гг. дворец и парк в Алупке. - ГПУ), увидев это, просто бы во второй раз умер. Завезли какого-то вредителя и перерезали все пальмы. Сейчас еще чего-то привезут - и что дальше, все спилят? — говорит 45-летняя Тамара из Ялты.

Разрешения на вырубку деревьев, занесенных в Красную книгу, выдают в России.

По российским законам, действующим в оккупированном Крыму, на вырубку деревьев выдают так называемое разрешение - "порубочный билет".

— Всегда нужно проверить, на что этот билет выдан — полный износ или обрезку на определенную высоту. А может, только на санитарную обрезку сухих веток, — говорит 56-летняя Любовь Маркина, жительница Севастополя. — В Крыму нет структуры, которая отвечала бы за сохранение зеленых насаждений. Экологи и все остальные "официальные защитники природы", как показала практика, на самом деле что-то вроде ряженых.

Все, кто уничтожает краснокнижные насаждения, получают разрешение на материке.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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