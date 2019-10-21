Россияне задерживают торговые суда в Азовском море

В Азовском море россияне увеличили продолжительность задержек торговых кораблей, следующих в украинские порты.

После прохождения Керченского пролива украинские суда и грузы досматривает российская пограничная служба. С августа-сентября время задержки выросло с 19,8 ч. до 39,1 ч. на входе в Азовское море. И с 27,7 ч. до 65,8 — на выходе в Черное.

— Россияне придумали новые схемы задерживания — "украинские" судна ставят в очередь. Затем выводят караванами, после прохождения всех российских кораблей, — говорит 60-летний Андрей Клименко, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел".

Останавливать торговые корабли российские силовики начали в 2017-м, когда возвели мост через Керченский пролив. Проверки продолжались до двух суток.

Украина должна расторгнуть договор об Азовском море от 2004 года, считает 38-летний Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

- По этому договору, нашей границей фактически является пляж. Таким образом российские пограничники могут стоять возле нашего берега и изучать ситуацию, — говорит экс-чиновник. — А если договор расторгнуть, то в акваторию Азовского моря смогут заходить натовские корабли. Москва этого не хочет, поэтому вся ее агентура в Украине будет этому препятствовать.