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вторник, 24 июля 2018 07:25

Россияне планируют захватить часть Херсонской области

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Оккупанты держат в заложниках по меньшей мере 60 человек, говорят в Крымской правозащитной группе. Количество политзаключенных постоянно растет.

— Этим методом оккупанты запугивают местное население, — говорит заместитель директора Института исследования экстремизма 39-летний Богдан Петренко. — Для большего эффекта могут устроить теракты. Обвинить в этом украинских диверсантов.

Использование антиукраинских настроений — фактор, который удерживает неоднородное крымское сообщество. Крым — не сплошной "русский мир". Там многие россияне четверть века прожили в украинской культуре. Заразились свободой и негативно относятся к любой власти.

Кто под угрозой?

— Крымские татары, которых обвинят в связях с ИГИЛ (международная террористическая организация. — ГПУ). Могут устроить провокацию на Крымском мосту.

Чтобы начать военное наступление и "рубить" коридор к так называемым республикам Донбасса?

— О коридоре к ДНР и ЛНР можно было говорить в 2014 году. Тогда он интересовал Россию. Теперь Путину не нужны эти псевдореспублики. Использует их для давления на Украину и мир, чтобы узаконить аннексию Крыма. Сегодняшняя цель россиян — захватить часть Херсонской области, где расположен Крымский канал. Он дает пресную воду на полуостров.

Есть риск открытой войны?

— Возможен пограничный конфликт. Кремль хочет построить изгородь на грани Херсонщины и Крыма. Официально это назовут разоружением пограничной зоны. Во время строительства подвинут линию государственной границы. В Украине это возмутит националистов. Вспыхнет новый военный конфликт. Вспомните Грузию. Война за Северную Осетию закончилась 10 лет назад, но россияне до сих пор передвигают границу.

Россияне разместили на полуострове противовоздушные ракетные комплексы. Для чего?

— Такие же комплексы ставили в Сирии, но они не защитили российский аэродром от атак.

Какие планы России на Крым?

— Путин хочет превратить полуостров в большую военную базу и угрожать ею всему миру. Сейчас Россия меняет там демографическую ситуацию. Завозят россиян. В основном военных, потому что учителя, медики или предприниматели не поедут. Военные вытеснят украинцев и крымских татар.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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