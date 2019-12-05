Россияне обвинили крымского фермера в терроризме

В России крымского активиста 61-летнего Олега Приходько включили в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

Руководитель "Крымской правозащитной группы" 31-летняя Ольга Скрипник говорит, что для включения человека в базу Росфинмониторинга необходимо получить приговор суда.

- Вина Приходько не доказана, а он уже на сайте Росфинмониторинга. Его права ограничены. Это нарушение презумпции невиновности. В случае с Крымом многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям в России незаконно, по политическим мотивам, - говорит Ольга Скрипник.

Путем внесения Приходько в список ему заблокировали пенсионную российскую карточку.

- Следователь должен разрешить приход нотариуса в СИЗО, чтобы оформить доверенность на жену Приходько, - добавляет правозащитница.

Фермер Олег Приходько - проукраинский активист. Жил и работал в Крыму. После аннексии полуострова своего дома не оставил.

10 октября мужчину задержали российские силовики. Родных к нему в СИЗО не пускают.