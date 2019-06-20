Россия стянула к Украине 82 тысячи военных

Россия разместила 25 батальйонно-тактических групп вдоль украинской границы. 82 тысячи военных дислоцируются в Ростовской области, на оккупированном Донбассе и в захваченном Крыму.

В Новочеркасске Ростовской области России размещен оперативно-тактический штаб, который входит в состав Южного военного округа.

— Указанные военные находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций по безопасности. Это активные войска, которые внезапно наращивают численность во время непредвиденной военной деятельности на Донбассе, — говорит Андрей Гудзь, из Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— Опасность создает развертывание Россией носителей ядерного оружия, в частности наземных комплексов "Искандер" и носителей ракет морского базирования типа "Калибр", — говорит полковник. — Их дальность поражения может превышать ограничения, определенные договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. РФ также скрывает наличие в оккупированном Крыму современных самолетов Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолетов Ми-35М, Ми-24.