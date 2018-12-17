Россия нацелила ракетные комплексы "Искандер" на Киев

Россия переместила ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинской границе. С расстояния, где они стоят, можно стрелять по Киеву. Ракеты имеют дальность поражения 500-700 км. Могут перевозить ядерное оружие.

Расстояние от российской границы до Киева - около 250 км.

- Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер" в районе Краснодара, - говорит министр обороны Степан Полторак, 53 года. - За последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной на 50 километров. Если он располагался бы на старом месте, не доставал бы до столицы. Сегодня перекрывает даже Киев.

По состоянию на 12 декабря Россия перевела к границе с Украиной почти 100 тыс. военных и десятки единиц боевой техники.

- На границу уже перебросили 26 батальонных тактических групп Вооруженных сил России. Продолжают подходить эшелоны с тяжелой бронетехникой, - говорит 45-летний Юрий Клименко, заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации. - На донецком оперативном направлении - 13 батальонно-тактических групп.

В оккупированном Крыму размещена зенитно-ракетная техника, предназначенная для поражения самолетов и кораблей.