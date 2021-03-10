Россия изолирует жителей оккупированных территорий

Оккупанты Донецкой области ввели правила пересечения линии разграничения. Желающие заехать в Донецк и окрестности должны получить пропуск. Для его получения должны сдать отпечатки пальцев, фото, действующий номер телефона.

Пропуск оформляют на шесть месяцев. Заявление на его получение рассматривают 15 суток. Такой документ необходимо сделать и на транспортное средство, движущееся в направлении оккупированного областного центра.

Подобные правила пересечения линии разграничения придумывают и боевики оккупированной Луганщины.

- Оккупанты все больше изолируют жителей захваченных территорий от свободной Украины, - говорит 45-летний Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

На линии соприкосновения в Донбассе семь контрольно-пропускных пунктов. Работают два, один из которых можно пересечь только при наличии специального разрешения от российских кураторов.

10 ноября 2020 года Украина открыла все пункты пропуска, включая новые КПВВ "Золотое" и "Счастье" в Луганской области. Их работу блокируют боевики.