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четверг, 21 января 2021 00:10

Российскую вакцину будут тестировать на жителях Донбасса

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Российские власти пообещали привезти на оккупированную часть Луганщины и Донетчины свою вакцину от коронавируса "Спутник-V". Сначала пришлют 35 тыс. доз — для боевиков и оккупационной администрации.

Прозрачную суспензию "Спутник-V" изготовили в российском исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Николая Гамалии в августе прошлого года. Россияне назвали ее вакциной от коронавируса. Предлагают сделать прививку всем желающим. Однако лидеры РФ и чиновники ее не используют. Для руководства закупили эффективный препарат американской компании "Пфайзер".

На оккупированном Донбассе в первую очередь будут вакцинировать боевиков, сотрудников сферы здравоохранения, образования, юстиции и социальных работников. Якобы бесплатно.

- Это ложь,- говорит 45-летний Виктор Смирнов из Донецка. Нас предупредили, чтобы перед вакцинацией сдали тест на антитела против коронавируса. Он стоит 3200 рублей (1,2 тыс. грн. — ГПУ). Не все коллеги готовы отдать столько.

Сейчас оккупационные администрации составляют списки жителей на прививки. Снимают пропагандистские видео, будто Россия спасает жителей Донбасса.

— Россияне признают, что препарат "Спутник-V" опасен и противопоказан людям после 60 лет, — говорит Вера Ястребова из Восточной правозащитной группы. - Но на прививки таких записывают. Эту так называемую вакцину тестируют на людях.

На 13 января на оккупированной Россией части Донбасса зарегистрировано 16 817 случаев заражения коронавирусом, на оккупированной Луганщине — 2 391. Умер 1691 человек, по данным оккупантов. На самом деле показатели втрое выше.

— Все случаи, о которых известно — это люди, приближенные к власти, которые могут получить помощь. А большинство больных ковидом лечатся и умирают дома, — рассказывает 30-летняя Мария Маврич из Донецка. - В аптеках почти нет противовирусных, антибиотиков. Трудно найти витамины и цинк. Появляются в продаже после прибытия гумконвоев из России.

В Донецке "скорая" не выезжает к пациентам старше 65 лет. Им предлагают лечиться самостоятельно.

С марта 2020 года в Украине продолжается карантин. Ограничительные мероприятия периодически усиливают или ослабляют.

После резкого увеличения количества заболевших объявляют локдауны, закрывают магазины, запрещают массовые мероприятия. Очередной карантин действует с 8 по 24 января.

Боевики оккупированной Луганщины говорят, что распространение коронавирусной инфекции контролируют. Якобы случаи заболевания там единичные. Однако 26 декабря также объявили жесткий локдаун. Запретили массовые спортивные, культурные, выставочные мероприятия, предоставление услуг в торгово-развлекательных центрах. Отдельно прописали запрет на работу театров, кинотеатров, цирка, ледовых арен и других развлекательных заведений.

У 70% людей, выезжающих с оккупированной Луганщины в свободную Украину, на пропускных пунктах выявляют коронавирус.

- Но они не хотят 14 дней находиться на самоизоляции, — говорит председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, 45 лет. — Получают положительные тесты и продолжают ходить по инстанциям на нашей территории.

В Донецке и Луганске не публикуют данные о смертности от пневмоний.

- Особенно скрывают в Луганске, где из-за пневмонии она выросла в три раза. Это дает почти 15 процентов смертности больных с сovid-19 и пневмониями на оккупированных территориях, — рассказывает эксперт по вопросам Донбасса Сергей Гармаш. - Лидеры боевиков Донетчины говорят, что контрольно-пропускные пункты не откроют до завершения пандемии.

Россия пытается уменьшить на оккупированных территориях количество нетрудоспособных. Фактически создает медицинский геноцид населения. Политика направлена против пенсионеров, инвалидов и людей с хроническими недугами.

Сергей Гармаш предполагает, что такими действиями Москва планирует сократить расходы на содержание региона на 15%.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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