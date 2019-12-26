Российские самолеты имитировали атаку эсминца США

Два российских фронтовых бомбардировщика Су-24М имитировали ракетный удар по американскому эсминцу "Росс", следовавшему 23 декабря в Одессу.

Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на территорию оккупированного Крыма. Их прикрывали два истребителя Су-27.

— Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, — говорят в командовании Воздушных сил Украины. Это максимально усложняет проход судов в обоих морях.

Российские военные постоянно угрожают кораблям НАТО в Черном море. Также преследуют украинские военные суда и отрабатывают на них атаки.

Эсминец "Росс" прибыл в Черное море 21 декабря. Совершает патрулирование в рамках программы НАТО по безопасности в Черном море.