Российские наемники убили Олега Андриенко

11 января во время обстрела украинских позиций на Донбассе погиб 37-летний Олег Андриенко. Боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады потерял жизнь в бою в поселке Пески под Донецком. Это - первый погибший в 2021 году украинский солдат.

Андриенко был стрелком - помощником гранатометчика. Родом из Запорожья. У него остались сын Тимур, которому еще нет года, жена Марина и мать.

- Родной брат Олега - в одном подразделении с ним. На другой позиции, - говорит журналистка Анастасия Нагорная.

Это пятый погибший украинский воин с начала большого перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года. Всего в прошлом году боевые потери украинской армии составляли 49 убитых и более 330 раненых, по данным Генштаба.

2 января на передовой от остановки сердца умер боец ​​батальона "Айдар" Иван Остапович. У него остались шестеро детей.

8 января в зоне Операции объединенных сил при неустановленных обстоятельствах умерла 29-летняя Виктория Слободянюк, которая служила в 59-й мотопехотной бригаде. Родом из села Вовчок Немировского района Винницкой области. Остались дочери 10 и 8 лет и родители.