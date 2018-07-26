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пятница, 27 июля 2018 05:30

Роман Крыс умер от кровоизлияния в мозг

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Участник АТО, защитных Донецкого аэропорта 24-летний Роман Крыс умер от кровоизлияния в мозг 11 июля.

В 2013 году проходил срочную службу в зенитно-ракетных войсках. Родом из Донецка. В составе Вооруженных сил Украины защищал родной город от боевиков.

- В конце июля 2014-го Рома получил осколочное ранение и тяжелую контузию. Частично потерял слух. Был в госпитале в Днипре, затем его перевели в Харьков, - рассказывает волонтер Светлана Голубь. - Сюда уговорили переехать и семью бойца. Оставаться в Донецке было опасно. Им постоянно угрожали из-за проукраинской позиции.

Рома стремился к самостоятельности, быть материально независимым от родителей. Поехал на работу в Киев. Но контузия давала о себе знать - мучили головные боли.

В Харькове мать, отчим и младшая сестра военного второй год живут в городке для переселенцев.

- Ромка умер под Киевом. В детский лагерь устроился вожатым, - говорит 45-летняя Инна Шваб, мать военного. - После окончания смены должен был сразу лечь в госпиталь. Не успел.

По ее просьбе, тело Романа Крыса кремировали. Прах похоронили на Байковом кладбище в Киеве 27 июля.

Автор: Юлія ПАСІЧНИК
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