Родственники Балуха стали изгнанниками в родном селе

Сын осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха Павел рассказал о жизни семьи после арестов и судов над отцом. В родном крымском селе они теперь изгнанники.

Владимир Балух — фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма. Не поддерживал аннексию полуострова и вывесил украинский флаг. 8 декабря 2016 года ему на чердак подбросили взрывчатку и задержали. Присудили четыре года и 11 месяцев колонии легкого режима.

— В нашем селе мы будто изгнанниками стали. Люди стараются не общаться, как раньше. Постоянные обсуждения какие-то за спинами — неприятно, — говорит Павел изданию "Крым. Реалии".

Павел Балух живет в Серебрянке, овладел профессией технолога-винодела. Женился, с отцом не общается.

— У нас народ в Крыму неосведомленный. Никто ничего не знает о том, что случилось. Никто в целом не имеет понятия, кто у меня отец и что с ним происходит, что за фамилия. За все время я встретил только двух человек, которые об этом знали, — говорит Павел.

30 июля Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор на 15 суток. За последние четыре месяца его пребывания в колонии №4 русского города Торжок — это в шестой раз.

— У пленника уже длительное время есть проблемы со здоровьем, но особое лечение ему не предоставляют, — говорит 32-летняя Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы.