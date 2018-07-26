Родители отвечают за поведение своих детей в школе

За травлю детей в школе предлагают штрафовать родителей и учителей. 10 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект. В соответствии с ним, в Кодексе об административных правонарушениях хотят ввести отдельную статью о травле школьников.

Она предусматривает штрафы для родителей, чьи дети травят, бьют или обижают других школьников. За агрессию, моральное или физическое насилие придется оплатить штраф от 40 до 850 грн. За особенно жестокие действия будут взимать 1700-3400 грн. Учителей хотят штрафовать на 850-1700 грн за укрывательство травли.

Директоров школ обяжут контролировать мероприятия по противодействию травле и рассматривать заявления о случаях конфликтных ситуаций от учеников и родителей. На сайтах учебных заведений должны опубликовать правила поведения в школе.

— Родители отвечают за поведение своих детей среди одноклассников. Штрафы за травлю - это послание именно к родителям, чтобы они работали с дочками и сыновьями. Нельзя ребенка побуждать к жестоким действиям и к непринятию человеческих ценностей, - говорит один из соавторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки 66-летний Александр Спиваковский. - Полиция должна контролировать вход в школу, чтобы дети не могли пронести ничего опасного. Также должен быть ответственный за физическое, информационное и экологическое влияние на детей.

В каждой украинской школе бывают конфликты между учениками. 89% школьников в течение последних семи лет подвергались травле. Такие данные приводит "Юнисеф--Украина" - организация при ООН по защите прав детей.

Законопроект о взимании штрафов за травлю вступит в силу после того, как за него проголосуют большинство народных депутатов.