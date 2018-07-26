Родители отвечают за поведение своих детей в школе

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1269
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 7794
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4185
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1629
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3096
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6957
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
7
2
4
4
14
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
&quot;Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится&quot;
"Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится"
В мае погибли девять бойцов
В мае погибли девять бойцов
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
&quot;От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться&quot;
"От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться"
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1071
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4698
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4770
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 504
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 05:55

Родители отвечают за поведение своих детей в школе

  Комментировать

За травлю детей в школе предлагают штрафовать родителей и учителей. 10 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект. В соответствии с ним, в Кодексе об административных правонарушениях хотят ввести отдельную статью о травле школьников.

Она предусматривает штрафы для родителей, чьи дети травят, бьют или обижают других школьников. За агрессию, моральное или физическое насилие придется оплатить штраф от 40 до 850 грн. За особенно жестокие действия будут взимать 1700-3400 грн. Учителей хотят штрафовать на 850-1700 грн за укрывательство травли.

Директоров школ обяжут контролировать мероприятия по противодействию травле и рассматривать заявления о случаях конфликтных ситуаций от учеников и родителей. На сайтах учебных заведений должны опубликовать правила поведения в школе.

— Родители отвечают за поведение своих детей среди одноклассников. Штрафы за травлю - это послание именно к родителям, чтобы они работали с дочками и сыновьями. Нельзя ребенка побуждать к жестоким действиям и к непринятию человеческих ценностей, - говорит один из соавторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки 66-летний Александр Спиваковский. - Полиция должна контролировать вход в школу, чтобы дети не могли пронести ничего опасного. Также должен быть ответственный за физическое, информационное и экологическое влияние на детей.

В каждой украинской школе бывают конфликты между учениками. 89% школьников в течение последних семи лет подвергались травле. Такие данные приводит "Юнисеф--Украина" - организация при ООН по защите прав детей.

Законопроект о взимании штрафов за травлю вступит в силу после того, как за него проголосуют большинство народных депутатов.

Автор: Ирина РУБАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители отвечают за поведение своих детей в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 193825
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 49874
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 46538
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 33881
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22451
Украина
"Спросила: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла"
"Спросила: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла" Просмотров: 63
Данные наблюдателей попали в Россию
Данные наблюдателей попали в Россию Просмотров: 54
"Студенты из моей группы ездили на практику в Германию"
"Студенты из моей группы ездили на практику в Германию" Просмотров: 9
Роман Крыс умер от кровоизлияния в мозг
Роман Крыс умер от кровоизлияния в мозг Просмотров: 711
Подорожал автомобильный газ
Подорожал автомобильный газ Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
70
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 1767
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua