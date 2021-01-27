Референдум можно проводить раз в год

- Мы даем возможность кнопкодавам давить на "ядерную кнопку". Любой сможет изменять, корректировать или отменять законы, прикрываясь волей народа. Такое делали неоднократно - этот прием использовали мошенники вселенских масштабов. Гитлер этим воспользовался четыре раза, укрепив власть, оправдав агрессию и оккупацию, - говорит нардеп от "Голоса" 51-летний Сергей Рахманин с трибуны парламента 26 января.

Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ подал президент. Это было его предвыборное обещание. "За" проголосовали 226 нардепов из фракции "Слуга народа", все 20 депутатов группы "Довіра" и девять внефракционных. Владимир Зеленский просил монобольшинство поддержать. За отказ якобы угрожали исключением из фракции.

Назначать референдум могут президент, Верховная Рада и президент по народной инициативе. Тогда надо собрать 3 млн подписей украинцев, имеющих право голоса. При условии, что их соберут в двух третях административно-территориальных единиц и не менее чем по 100 тыс. в каждой.

Деньги будут выделять из резервного фонда бюджета - проведение опроса стоит почти 2 млрд грн. Голосовать можно будет по интернету. Вопрос должен быть четким и понятным. Ответ на него - "да" или "нет".

На всеукраинский референдум можно выносить вопросы об изменениях в трех разделах Конституции; которые имеют общегосударственное значение; об изменениях территории Украины, отмене законов или отдельных норм.

Нельзя таким образом решать вопросы, которые прямо противоречат Конституции, подрывают принципы защиты прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины. Которые касаются налогов, бюджета и амнистии. Отнесены к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Референдум можно проводить не чаще, чем раз в год. Будет содержать один вопрос. Результат волеизъявления разрешается пересмотреть через три года на другом опросе. В условиях военного или чрезвычайного положения назначать его запрещено.

Действительным референдум будет считаться явки 50% + один избиратель. Решение будет действующее, если за него проголосуют более половины избирателей. Процедуру контролирует Конституционный суд.