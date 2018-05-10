"Разворачивай пулемет влево и гати по москалям. Хоть недаром погибнем"

- В Майдане не участвовал. Но 1 марта начали набор бойцов в нашем Александрийском военкомате. 2 марта уже был там. Отказали, потому что мне было 45 лет, а берут до 40, - говорит боец 34-го батальона, 57-й бригады Вооруженных сил 49-летний Игорь "Мухтарыч" Бектимиров.

Игорь Бектимиров родился 1 ноября 1968-го в туркменском городе Чарджоу. Служил в пограничных войсках на границе с Китаем. Работал водителем. Пошел добровольцем в АТО. 7 мая праздновали 4-летие создания 34-го батальона.

- За плечами имею срочную службу, войну в Афганистане. Я - техник, разбираюсь в авто. Сказали искать добровольческий батальон.

Когда попали на войну?

- В сентябре 2014-го. На третью волну мобилизации подняли призывной возраст. Утром прошел комиссию, вечером был в батальоне. Зашел в строевую, а там Константин Васильевич, наша рота. Призвали в тот же день. Из всего призыва лишь мы имели опыт службы. Он - в десантных войсках, я - в пограничных. Сашка Бутенко из Кременчуга рассказывал, что убежал от призыва. Не хотел строить дачи офицерам. Но когда враг напал на Украину, пришел защищать.

Мне дали звание старшего сержанта и назначили заместителем командира зенитно-ракетного подразделения. Артиллерию видел только по телевизору. Спросили: "Вы ответственный человек?" "Думаю, что да". "Тогда справитесь".

Через две недели попали в АТО в поселок Степановка Шахтерского района Донецкой области (сейчас под оккупацией. - ГПУ). Ночью выстроили всех. Вышел комбат Дмитрий Красильников: "Кто хочет служить в разведке?" Думаю, что за армия такая? Хочешь сержанта - получай. Хочешь в разведку - иди.

Меня спрашивают: "На бардак пойдешь?" Говорю, что уже в бардаке, куда больше. А это машина боевая - БРДМ. Потом: "Бухаешь?" Говорю: "Я в армию пришел, а не в бар". "Хорошо, будешь служить".

Четыре дня разбирался. Пулемет впервые увидел. Потом дали приказ объехать все наши блокпосты. В дачном селе Шумы под Торецком был большой бой. Россияне обстреливали террикон с нашими бойцами из всех видов оружия. Все шумело, горело. Снаряд попал в наш склад с танковыми зарядами. Земля с небом сравнялась. Подъехали к посадке. А там наша БМП (бронированная машина пехоты. - ГПУ). Вышел мужчина:

- Помогите навести пушку. Знаю, откуда бьют, мы их быстро потушим. Но я - механик и сам в машине.

Два побратима по очереди залезли туда, но не сумели ничего сделать. Решил сам разобраться. БМП - не моя машина. Валом проводки, выключателей. Нашел какую-то коробочку над головой, затертую до блеска, и потянул на себя. Пушка сработала, меня оглушило. Хорошо, что людей не было.

Ребята от испуга - под БМП. Вылез наверх, глухой от взрыва. Когда пришли в себя, начали отъезжать. Отъехали метров на 100, как там начали ложиться русские снаряды. По рации передали, что у нас трое раненых.

Террористы перестали стрелять: по-видимому, перезаряжались. Выехал на наши позиции. Оттуда шли два раненных бойца. Черные, штаны в пятнах от крови. Вывез их и сразу началась стрельба. Сжег мотор в БРДМ. Получил на орехи от командования. Но не мог по-другому сделать, когда ребята истекали кровью.

Через месяц меня перебросили под село Озеряновка. Там тяжелого оружия не хватало. Нас крыли, а мы сидели в окопе и молились, чтобы не было попадания. Хотелось выскочить в поле и гатить по ним из пулемета.

Вступали в ближний бой?

- Тогда все такие были.

Раз террористы атаковали блокпост на двух джипах. На одном - пулемет. Подъехали на 20 метров и открыли огонь. Пули угодили в боевую машину. В ней лежал прапорщик Вдовин "Кащей". Если бы сидел, могло бы быть несчастье. Пулемет заклинило, автомат был снаружи. Комбат открыл окошко в машине, начал стрелять из пистолета. Ребята гатили из чего могли. Россиян были пятеро. Двое - в кузове "Доджа", где был пулемет.

Вы видели их живыми?

- Нет. Уже мертвыми. Третий был за рулем. Четвертый - в "Шевроле". Пятый, гранатометчик, выскочил из авто еще во время боя и убежал в посадку. Наши бойцы его там и взяли. Начал ныть, что не виновен, чтобы дали жене позвонить. В автомобиле россиян было много оружия, зарядов и водки. Явно выехали под выпившие. Такие бои длились до ротации - 26 декабря 2014 года.

Кто вас заменил?

- 17-й батальон. Один боец говорит: "У вас здесь тишина". И здесь танк россиян выстреливает по нам. Чудом не попал. Нас посбрасывало с брони и тяжело контузило. Как-то доползли до блиндажа. Потом был момент тишины, и батальон вышел. Мы с пулеметчиком Мишкой Разгоном прикрывали отход.

Они опять начали гатить по нашим машинам. Решил выводить свою. 2,6 километра проползли по открытому ночному бездорожью в минус 26. Мотор кипел, все пищало, скрипело. Говорю Михаилу: "Разворачивай пулемет влево и гати по москалям. Хоть недаром погибнем". Таки уцелели. Ребята, которые выехали первыми, ждали нас.

Что вас ожидало в 2015 году?

- Поручили командовать бронегруппой - десятком боевых машин. Перебросили под Крым. Ближе к июню 2015-го - под Торецка Позиции удерживали две роты. Между ними - разведрота. Снялась, не дождавшись ротации. Обнажила большой кусок фронта. Должны были разведать этот район и закрепиться. Зашли туда и попали под обстрел. Хорошо, что все живы. Потом оказалось, нас обстрелял соседний батальон. Знали о дыре в обороне и приняли за врагов.

В этом районе были до июня 2016-го. Потом нас перебросили под Зайцево. В одном из боев ранило моего бойца из бронегруппы. Одна пуля прошла навылет, вторая попала в трезуб на шее. Это спасло жизнь. Отвез его в госпиталь и вернулся в штаб. Там должен был заночевать. Вышел покурить с начальником строевой службы Владимировной, которая впоследствии стала моей женой. И здесь как громыхнет около нас. Россияне ударили по штабу.

Комбат закричал, чтобы все бежали в укрытие. Уже там увидел, что забыл вещи. Не хватало несколько человек. Выбежал из убежища на площадь и очумел. Все разбито: машины горели, минометы разбросаны. Забрал автомат и вывел бойцов, среди которых были штабные чины. Сидели, загипнотизированные взрывами.

Что было дальше?

- Штаб переехал на новое место. Осенью 2016-го нам запретили стрелять по россиянам. Заставили подписать документ, что не будем открывать огонь при любых обстоятельствах. Забрали все тяжелое оружие, пушки, танки.

Кремлевские отбросы нас обстреливали, а мы молчали. Раз они бросали мины так прицельно, что мои ребята вынуждены были открыть стрельбу. Уничтожили огневое гнездо оккупантов и какое-то авто. Убили десяток врагов. В штабе поблагодарили ребят. Прикрыли от расследования.

В Песках потерял лучших друзей

- В июне прошлого года мы заступили в Пески, где стоим до сих пор, - рассказывает 49-летний Игорь "Мухтарыч" Бектимиров. - Россияне встретили жестоко. Бои длились по 8 часов.

- Некоторые бойцы батальона, которые были в горячих точках Донбасса с 2014 года, не выдерживали натиска здесь. В Песках потерял лучших друзей, с которыми делил все, : еду, оружие.

Первый друг погиб на Широком Лане на Херсонщине в 2016-ом. Нам привезли на испытание миномет "Молот". Разорвался и потянул за собой Сергея "Циклопа" и Александра Качура "Черкаса". Жена Сергея была на восьмом месяце беременности.

Сергей Дьяченко подорвался на мине. Мы с 2014-го вместе. Уже заканчивался контракт. Потом "Зеленый" - Виктор Сухомлин, "Чечен" и Макс. Был для меня сыном, братом, другом.

Я дал себе слово, что буду на этой войне до победы.