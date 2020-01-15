Разрешение на въезд в страны Евросоюза будет стоить семь евро

С 2021-го украинцы раз в три года будут платить 7 евро за въезд в страны Европейского Союза. Изменения ввела Еврокомиссия в бельгийском Брюсселе. Коснутся также граждан США, Новой Зеландии, Канады и Австралии.

Заплатить нужно будет после заполнения онлайн-анкеты на сайте Европейской системы информации и авторизации путешествий. Так ЕС хочет усилить безопасность на границах и отслеживать туристов.

В анкете нужно указать номер загранпаспорта, дату его выдачи, личные данные. Ответить на вопросы о работе, предыдущих поездках в Европу, отношении к употреблению наркотиков и терроризму. Оплачивать надо с банковской карты.

Через несколько минут на почту заявителя придет сообщение о результате. При положительном решении в странах ЕС можно находиться до 90 дней во время одной поездки.

Если разрешение не предоставят, заявитель будет иметь 96 часов для отправки дополнительных документов. Перечень будет в сообщении. Если отказ не отменят — можно подавать апелляцию. Ее будут рассматривать четыре недели в стране, куда человек хочет поехать.