Растаможивание автомобиля будет стоить до тысячи евро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией на полгода.

Это касается ввозимых в Украину до конца 2020-го машин старше пяти лет.

- На льготное растаможивание дают 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО - 270 дней, - говорит автоэксперт Тарас Брязгунов, 34 года.

Автомобили облагаются налогом по льготной ставке - акцизной и на добавленную стоимость.

- Один человек может растаможить один автомобиль. Стоимость услуги будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя. Но не будет зависеть от ее цены. Растаможивание будет стоить не более тысячи евро, - добавляет Брязгунов. - Главное преимущество законов - снижение цен на евробляхи и прозрачная формула растаможивания. Недостаток - этот документ временный. Хотелось бы, чтобы в Украине действовал постоянный закон о растаможивании. Который распространялся бы и на новые автомобили. А так это очередная попытка оттянуть решение проблемы.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" или были изготовлены или завезены из России.