Районные врачи впервые пересадили почку

15 ноября хирурги Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения на Волыни впервые в Украине пересадили почку в районной больнице. К операции заведение готовилось полгода. В сентябре получили лицензию на трансплантацию. При поддержке городской власти закупили оборудование.

34-летней Надежде Федоровой из Ковеля пересадили почку от мужа Виталия. Шесть лет она ходила на гемодиализ - процедуру очистки крови. Через аппарат ее фильтруют от токсинов и вредных веществ. Гемодиализ необходимо проводить пожизненно, три раза в неделю по 4 часа.

- Боялась, что двое моих детей останутся без матери. Поэтому и решилась на операцию. В Украине действуют пять центров трансплантологии. Три года стояла в очереди в запорожской больнице. Когда узнала, что можно сделать это дома, согласилась, - рассказывает Надежда Федорова. - Теперь я с мужем связана на всю жизнь.

О болезни Надежда узнала во время медицинского осмотра, когда устраивалась на работу. Анализы показали нарушения в работе почек. До этого не замечала проблем.

- Почки пациентки перестали работать, она шесть лет не мочилась. Жидкость из организма выводили во время гемодиализа. Надежда тяжело переносила процедуру, трижды попадала в реанимацию. Обследования показали, что ее муж подходит для пересадки, - рассказывает Максим Овечко, заведующий урологическим отделением Ковельского медицинского объединения.

Операцию провели шесть местных хирургов и четыре анестезиолога. Они стажировались в Европе. Был задействован трансплант-координатор, который организовывал процесс. В больнице оборудовали соседние операционные - одну для донора, вторую для пациентки.

- Об успешности операции можно будет говорить, когда орган приживется, и организм сможет самостоятельно выводить мочу. У Надежды восстановление началось уже на операционном столе. Сначала появилось несколько капель мочи, постепенно процесс нормализовался, - рассказывает Елена Деркач, 40 лет, заведующая информационно-аналитического отдела из Ковеля. - Уже на второй день после операции у женщины улучшился цвет кожи, начала здоровее выглядеть.

Надежда три недели будет находиться в больнице. Ей подбирают препараты, которые не дадут организму отторгнуть почку. Операция для пациентки была бесплатной. Расходы оплатят местные меценаты. Точная сумма неизвестна. В Беларуси такая стоит $70 тыс.

- Важно не только наличие профессиональных хирургов и оборудования в районных больницах, но и сопровождение после трансплантации, - говорит 31-летний Юрий Андреев, глава общественной организации "За трансплантацию". - Человеку с донорским органом необходимо контролировать уровень препаратов в крови, которые предотвращают отторжение. В регионах такой возможности нет. Пациент должен раз в неделю ездить в столицу.

До конца года в этой больнице планируют провести еще три подобные операции. Оперативного вмешательства ежегодно требуют около трех тысяч пациентов. Каждый девятый умирает, не дождавшись трансплантации.

- История Ковельской больницы доказывает, что пересадку можно делать в региональных центрах. Их мощности нужно развивать вместе с местными органами власти, - отмечают в Минздраве. - Трансплантация от живого донора - двойная ответственность. Нельзя допустить, чтобы пострадал здоровый человек, у которого забирают орган.