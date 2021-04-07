Радары будут предсказывать стихийные бедствия

В Украине появятся 13 радаров и несколько тысяч датчиков для предсказания непогоды и стихийных бедствий. Соглашение о поставках оборудования Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заключила с американской компанией "Барон — Критикел везет Интелидженс".

— Более трех лет готовились к подписанию этого документа, — говорит министр внутренних дел Арсен Аваков, 57 лет. - Техника позволит делать более вероятные и быстрые прогнозы опасных погодных и природных явлений. Специалисты будут видеть уровень загрязненности воздуха, насыщение атмосферы водой, температуру хвойной подстилки в лесах, уровень воды в реках. Своевременное реагирование на природные катаклизмы позволит Украине экономить около 130 миллионов долларов в год, по оценкам Всемирного банка.

Новая система полноценно заработает через два-три года. Предварительно ее должен одобрить парламент.

- Приборы и средства, которыми сегодня пользуется наша гидрометеорологическая служба, устарели еще на время обретения Украиной независимости, — говорит глава службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, 55 лет. — Не обновлялись с 1970-х. Использовать неэффективное больше не можем.