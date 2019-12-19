Продлили закон об особом статусе Донбасса

17 декабря Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе оккупированного Донбасса еще на год. За продление его действия проголосовали 320 народных депутатов.

Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые выберут на внеочередных выборах.

Выборы на оккупированных территориях могут быть проведены исключительно после вывода незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе парламент принял в сентябре 2014-го на три года. В 2018-м продлили на год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 18 декабря.