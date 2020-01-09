Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в марте

3 января началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Заполнить заявку можно до 24 января на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Пробное тестирование проводят ежегодно для ознакомления школьников с организацией экзамена. Его результаты не засчитывают. При входе учеников не будут проверять металлоискателем.

Стоимость каждого тестирования составляет 138-150 грн, в зависимости от региона. Жители оккупированного Крыма могут пройти его на территории Херсонской или Николаевской областей. Жители оккупированных территорий Донбасса будут писать тест в населенных пунктах, подконтрольных украинской власти.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта. По истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранному языку на выбор — 28 марта. В этот день можно сдать тест только по одному предмету.