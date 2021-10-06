Принудительно будут вакцинировать педагогов и чиновников

Более 12 тыс. новых больных коронавирусом со средины недели ежесуточно фиксируют в Украине. Восемь областей в оранжевой зоне карантина - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая. Другие - в желтой.

- Ковид не подлежит никаким прогнозам. Наша реанимация полностью перегружена, - говорит гендиректор Днипровской областной больницы им. Ильи Мечникова 58-летний Сергей Рыженко. - 25 инфицированных в тяжелом состоянии, четверо - в критическом. Все пациенты с осложнениями - не вакцинированные. У них страдают не только легкие, но и почки. Части необходим переход на диализ (процедура очищения крови. - ГПУ).

- Болезнь начала протекать тяжелее. Медики лечат по протоколу. Но методы, которые помогали год тому назад - сейчас практически не работают, - рассказывает львовский врач Тарас Жиравецкий, 41 год. - Скорость наступления осложнений поражает. Их можно получить на пятый день после инфицирования. Потому что падает уровень кислорода в крови. Поэтому больницы заполняются бешеными темпами. Тяжелых пациентов дома поднять на ноги почти невозможно.

Вакцинация может остановить коллапс в больницах, но она идет медленно. И иммунитет вакцинированные получат только через 14 дней после второй дозы. Все, что можем делать при подозрении на ковид - это тест и самоизоляция. Если халатно относиться к инфекции, то вспышка пойдет вверх и затянется надолго. Хорошая новость в том, что люди, которые имеют антитела к вирусу - повторно болеют редко.

На 6 октября от коронавируса в Украине полностью вакцинировались более 5,8 млн человек. 7,3 млн - получили первую дозу вакцины.

Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации определенных категорий населения. Он вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции.

- Сделать прививку обяжут педагогов, независимо от места работы - ясли, сады, школы, профтехучилища или высшие учебные заведения, - говорит министр здравоохранения 41-летний Виктор Ляшко. - Вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти, министерств, местных государственных администраций. Тех, кто откажется вакцинироваться - на время карантина должны отстранить от работы без сохранения зарплаты. Но рабочее место за ними останется.

Карантин в стране могут отменить, если вакцинируют минимум 70% взрослого населения, добавляют в Минздраве.

- Государство имеет право ввести принудительную вакцинацию. Некоторые европейские страны тоже так делают, - говорит эпидемиолог Андрей Александрин, 39 лет. - Но у нас все делается невовремя и поэтому малоэффективно. Сейчас обязывают вакцинироваться работников образования и органов власти. Но учителей должны были иммунизировать еще летом. И почему-то не вспоминают о медиков. Хотя среди них немало невакцинированных. Также неясно, почему в Украине не обращают внимание на группы риска - пожилых людей с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и иммунодефицитом. Их нужно было вакцинировать еще весной.

Медику вынесли приговор за подделку ковид сертификатов

В Украине суд вынес первый приговор врачу за выдачу поддельных ковид-сертификатов о прививках. Медика из города Павлоград Днепропетровской области оштрафовали на 34 тыс. грн и лишили лицензии на год.

Ранее суды взыскали по 850 грн с Анатолия Иванцюка из Ивано-Франковской области и Алены Михалюк из Хмельницкого. Оба загрузили из интернета бланки о прививке вакциной "Пфайзер". Подделали подписи врачей. Попались, когда проходили границу с Польшей.

Поддельные сертификаты в интернете стоят от 2 до 15 тыс. грн. Ложный тест об отсутствии ковида - до 700 грн.

- Предъявили 85 подозрений, 53 ресурса заблокировали. Установили 1750 украинцев, которые купили подделки, - говорит Александр Гринчак, начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. - Поймали трех врачей, которые продавали ненастоящие документы.

За использование поддельных сертификатов штрафуют до 34 тыс. грн. За их изготовление и продажу - до 170 тыс. грн. Также могут приговорить к трем годам тюрьмы.

Медработников, которые вносят ложные сведения в базы данных, будут штрафовать до 68 тыс. грн или ограничивать свободы на два года. Лишать права работать по специальности.

- Также Министерство здравоохранения будет отстранять от исполнения обязанностей руководителей медучреждений, в которых выдавали подделки, - говорит Мария Карчевич из Минздрава. - Если ситуация повторится - больницу лишат лицензии или расторгнут ее контракт с Национальной службой здоровья.